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Россельхознадзор разрешил ввозить табак из ЮАР
Африка
Россельхознадзор разрешил ввозить табак из ЮАР
pixabay.com  / 

Россельхознадзор отменил введенный ранее запрет на поставки в Россию табачной продукции из Южно-Африканской Республики (ЮАР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Такое решение было принято во время консультаций руководства службы с Департаментом инспекционной работы по здоровью растений Министерства сельского хозяйства, земельных реформ и сельскохозяйственного развития африканского государства.

«По итогам переговоров Россельхознадзор под гарантии компетентного ведомства ЮАР о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер при поставках табачного сырья и табачных отходов в Россию отменяет запрет на поставки такой продукции из ЮАР», —говорится в сообщении.

Запрет на поставки в Россию табачного сырья и отходов был введен 19 июля из-за обнаружения в продукции карантинного для России и стран ЕАЭС объекта — многоядной мухи-горбатки. Под него попала продукция из ЮАР, Индии, Бразилии, Танзании и Малави. Насекомое обладает высокой плодовитостью, и его распространение на территории Российской Федерации способно навредить сельскому хозяйству.

Ранее ФАН сообщал, что введенный Россельхознадзором запрет может привести к приостановке производства сигарет в России.

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