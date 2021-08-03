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Реактивная депрессия стала опасным симптомом постковидного синдрома
Общество
Реактивная депрессия стала опасным симптомом постковидного синдрома
pixabay.com

Москва, 3 августа. Коронавирусная инфекция обладает свойством обострять болезни, от которых человек страдал до инфицирования, рассказал гастроэнтеролог, врач-терапевт Никита Харлов.

Даже когда человек вылечился, ему приходится бороться не только с характерными для постковидного синдрома симптомами, но и с длительным обострением тех недугов, которыми он болел раньше, рассказал медик в беседе с телеканалом «Звезда».

Обостряются холецистит, панкреатит, синдром раздраженного кишечника, запоры становятся острее и дольше протекают, такая же картина наблюдается с астмой и бронхитом. Яркими проявлениями становятся депрессивные состояния (в том числе реактивная депрессия), повышается тревожность. Первые две недели значительно увеличивается риск инсульта и инфаркта, отметили специалисты.

Недавно Минздрав подготовил новые рекомендации для вакцинации от коронавируса. Теперь прививку можно делать беременным женщинам и пациентам с онкологическими заболеваниями, передает «Взгляд».

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коронавирус COVID-19 постковидный синдром
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