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Участкового перепутали с косулей и застрелили на охоте в Приморском крае

  /   Обновлено: 03 августа 2021 23:12
Происшествия
Участкового перепутали с косулей и застрелили на охоте в Приморском крае
pixabay.com

Артем, 3 августа. 36-летний житель города Артем случайно застрелил своего друга, 35-летнего участкового, во время законной охоты.

Трагедия разыгралась в лесном массиве Шкотовского района между селом Центральное и деревней Смяличи, куда четверо товарищей выбрались поохотиться. Раненный мужчина умер до приезда врачей, передает РЕН ТВ.

Охотники подстрелили косулю вечером и отложили ее поиски на утро, 2 августа они разделились на группы и пошли искать подранка. Один из участников услышал шорох и выстрелил, думая, что вышла косуля, однако затем услышал крики друзей. Обнаружив раненного друга, он остался с ним вплоть до смерти, в то время как остальные бросились искать место, где ловит сотовая связь, и вызывать врачей.

В Минприроды недавно разрешили добычу краснокнижных животных. Однако новый порядок предусматривает только исключительные случаи, например, регулирование численности ради ликвидации угрозы человеческой жизни.

Незадолго до этого случилась еще одна трагедия. 31 июля скончался Геннадий Павлович Гуревич – член Союза кинематографистов России и Национальной академии кинематографических искусств и наук, продюсер, старейший кинематографист России, передает «Взгляд».

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