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Захарова оценила признание Евросоюзом сертификатов Сан-Марино о прививке от COVID-19

  /   Обновлено: 03 августа 2021 23:02
Политика
Захарова оценила признание Евросоюзом сертификатов Сан-Марино о прививке от COVID-19
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 3 августа. Признание Евросоюзом документов о вакцинации Сан-Марино продемонстрировало ЕС, что российский препарат против коронавирусной инфекции работает.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что пример Сан-Марино показал всей Европе — российская вакцина работает, если «подходить не с политизированной позиции, а с прагматической».

Недавно Российский фонд прямых инвестиций заявил, что Еврокомиссия признает документы вакцинации, которые выдаст Сан-Марино. Теперь они работают во всей Европе.

Захарова ранее прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Он недавно угрожал Москве «камнями с неба» из-за ситуации с Крымом. Информацией об этом поделился RT.

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Все новости / Политика / Захарова оценила признание Евросоюзом сертификатов Сан-Марино о прививке от COVID-19
захарова вакцина коронавирус COVID-19
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