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Туристы из России больше месяца не могут выбраться из Чада
Африка
Туристы из России больше месяца не могут выбраться из Чада
pixabay.com  /  bory67

Группа российских туристов с 15 июня не может покинуть территорию Чада.

В середине июня небольшая группа участников кругосветной автомобильной экспедиции «Мир Наш» из России была задержана военными Чада в городе Файя-Ларжо. У них забрали паспорта, телефоны и внедорожники. Однако после разбирательства власти страны признали, что причин для задержания граждан РФ не было, им вернули документы, технику и только один автомобиль.

«Сейчас ждем самолет, чтобы лететь в пустыню и забирать две другие машины. Ждем самолет уже больше недели. Когда он будет, нет информации», — сообщил один из участников экспедиции, житель Екатеринбурга Сергей Зарипов.

На данный момент два оставшихся транспортных средства припаркованы у офиса губернатора северных земель Чада. Именно оттуда группу в июне эвакуировали на военном самолете в столицу Нджамену, чтобы выяснить, имели ли право россияне пересекать границу государства. По словам руководителя экспедиции Алексея Камерзанова, скорее всего, его машина «не имела видимых технических сложностей, и они решили гнать только ее».

«Ремонтировать сдувшееся колесо и сломанную рессору они оставили нам», — подчеркнул Камерзанов.

Туристы из России больше месяца не могут выбраться из Чада
wikipedia.org  / Ministry of Defence and Armed Forces of the Czech Republic

Россияне считают, что внедорожник оказался в Нджамене еще за две недели до его передачи, однако быстро решать вопросы в Чаде не получается из-за нестабильной обстановки в стране. В настоящее время там наблюдается повышенная активность радикальных экстремистских группировок.

Ранее в ФАН сообщалось, что россиян сняли с утвержденного местными властями маршрута и эвакуировали в столицу республики из-за боязни, что на туристов могут напасть и похитить. Власти Чада уже принесли путешественникам официальные извинения.

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