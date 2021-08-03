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Оппозиция ЦАР увидела в республиканском диалоге возможность вывести страну из кризиса
ЦАР
Оппозиция ЦАР увидела в республиканском диалоге возможность вывести страну из кризиса
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 3 августа. Партия единства и реконструкции (PUR) призвала граждан Центральноафриканской Республики к патриотизму в преддверии проведения общенационального диалога.

Члены PUR уверены, что он поможет населению государства объединиться и совместными усилиями справиться с кризисом:

«Мы никогда не сомневались в этом пути решения проблемы. Республиканский диалог является единственной альтернативой для устранения недостатков Хартумского соглашения».

Представители партии призвали граждан ЦАР забыть о распрях и сосредоточиться на восстановлении мира и безопасности. Они уверены, что это поспособствует развитию страны:

«PUR призывает народ, политические партии, религиозные конфессии и всех остальных к высокому чувству патриотизма. Мы должны спасти все, что есть у нас в Центральноафриканской Республике».

Оппозиция ЦАР увидела в республиканском диалоге возможность вывести страну из кризиса
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

В ЦАР полным ходом идет подготовка к проведению республиканского диалога. Ранее президент Фостен-Арканж Туадера принял представителей Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ).

Национальный лидер обсудил с делегатами политическую ситуацию в стране, а также вопросы обеспечения безопасности на предстоящем общенациональном диалоге. Члены ЭСЦАГ гарантировали безоговорочную поддержку Туадера.

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