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Экс-лидер Кот-д'Ивуара попросил освободить участников конфликта десятилетней давности
Африка
Экс-лидер Кот-д'Ивуара попросил освободить участников конфликта десятилетней давности
http://reports.travel.ru/  / 

Ямусукро, 3 августа. Бывший президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо обратился к действующему главе страны Алассану Уаттара с просьбой об амнистии заключенных, арестованных во время кризиса 2010 года и беспорядков на прошлогодних выборах.

Ранее Гбагбо был прощен после получения оправдательного приговора, вынесенного Международным уголовным судом (МУС), и смог вернуться в страну.

Экс-президент обвинялся в преступлениях против человечности, совершенных после выборов 2010 года и последовавшего за ними острого политического кризиса, когда он отказался признать победу Уаттара. После ожесточенных столкновений между вооруженными войсками Кот-д’Ивуара, выступавшими на стороне Гбагбо, и поддерживающими Уаттара объединенными силами Франции и ООН, бывший глава страны был арестован и передан в МУС. Многолетнее судебное разбирательство завершилось 31 марта 2021 года вынесением оправдательного приговора.

Экс-лидер Кот-д'Ивуара попросил освободить участников конфликта десятилетней давности
wikipedia.org  / U.S. Department of State / Public Domain

По словам Уаттара, Гбагбо может рассчитывать на льготы и привилегии, положенные бывшим руководителям государства. Правительство также готово взять на себя расходы по переезду семьи экс-президента из Бельгии. Вместе с тем Уаттара не уточнил, остается ли в силе решение Уголовного суда Кот-д’Ивуара, согласно которому Лоран Гбагбо приговорен к 20 годам тюремного заключения за хищение средств из Центрального банка западноафриканских государств.

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