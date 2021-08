Браконьеры истребляют носорогов в ЮАР

Претория, 3 августа. Министр окружающей среды, лесов и рыболовства Южно-Африканской Республики Барбара Криси сообщила о критическом росте числа убийств носорогов.

Rhinoceros poaching is back on the rise in South Africa this year after a year of coronavirus disruption in 2020 https://t.co/SRcxQljt4X

На территории Южно-Африканской Республики проживают 93% от всех обитающих на Африканском континенте белых носорогов и 39% от черной разновидности, считающейся вымирающим видом.

Истребление данных животных популярно за счет высокого спроса на их рога, порошок из которых, по мнению некоторых стран Азии, имеет волшебные свойства. На черном рынке за килограмм такой экзотики дают около 60 тыс. долларов.

Правоохранительные органы ведут активный поиск преступников, поэтому «охотники» идут на разнообразные уловки. Например, используют специальную обувь, которая оставляет после них следы крупнорогатого скота вместо обычного протектора.

A rare picture of a pair of shoes worn by bandits. The shoes are made with cow hooves for soles so that when security agents are trying to trace them, they will think it's a herd of cattle that passed. Pass it on???? pic.twitter.com/GSzKhIJhoy