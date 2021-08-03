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Браконьеры истребляют носорогов в ЮАР

  /   Обновлено: 03 августа 2021 23:01
Африка
Браконьеры истребляют носорогов в ЮАР
pixabay.com  /  Melly95

Претория, 3 августа. Министр окружающей среды, лесов и рыболовства Южно-Африканской Республики Барбара Криси сообщила о критическом росте числа убийств носорогов.

«За первое полугодие браконьеры убили 249 носорогов. Это на 83 зверя больше, чем за аналогичный период прошлого года. 50% от общего числа умерщвлений произошло в Национальном парке Крюгера», — заявила министр.

На территории Южно-Африканской Республики проживают 93% от всех обитающих на Африканском континенте белых носорогов и 39% от черной разновидности, считающейся вымирающим видом.

Истребление данных животных популярно за счет высокого спроса на их рога, порошок из которых, по мнению некоторых стран Азии, имеет волшебные свойства. На черном рынке за килограмм такой экзотики дают около 60 тыс. долларов.

Правоохранительные органы ведут активный поиск преступников, поэтому «охотники» идут на разнообразные уловки. Например, используют специальную обувь, которая оставляет после них следы крупнорогатого скота вместо обычного протектора.

Одной из причин увеличения количество актов браконьерства Криси считает отмену нескольких ограничений в связи с пандемией COVID-19.

Возможно, многих нелегальных охотников толкает на преступление острый экономический кризис, охвативший государство. У людей банально не хватает денег на выживание. Нельзя исключать, что именно отчаяние побуждает их нарушить закон. Долгие годы правительство страны не может справиться с бедами, охватившими ЮАР. Недавно на этом фоне в республике прошли массовые беспорядки после ареста экс-президента Джейкоба Зумы.

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