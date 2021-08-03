Банги, 3 августа. Власти центральноафриканской префектуры Верхнее Мбомо выступили против присутствия марокканского контингента многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Депутаты обвиняют миротворцев в содействии боевикам из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

«Голубых касок» заподозрили в неправомерной деятельности, среди которых снабжение радикалов продовольствием и вооружением, помощь в организации нападений и терактов CPC. По мнению депутата города Обо Эрнеста Мизедио, недавнее нападение боевиков также свидетельствует о пособничестве миротворцев террористам. Он считает, что сотрудники МИНУСКА не стали атаковать бандитов по причине того, что между ними изначально существовали договоренности.

Ранее представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в ЦАР Хамди Бухари раскритиковал работу многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА).

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По его мнению, на результативность операций Организации Объединенных Наций негативно влияет множество причин. Некомпетентность сотрудников, низкая скорость реагирования, бюрократия и коррупция мешают миротворцам достичь успеха в решении проблем государств с нестабильной обстановкой.

Многопрофильная миссия ООН является наглядным примером отрицательного влияния на ситуацию в республике. За семь лет присутствия на территории ЦАР «голубые каски» добились только общественного недовольства.