Бывший глава минобороны ЦАР выступил против продления санкций ООН

Банги, 3 августа. Президент Центральноафриканской Лиги прав человека, экс-министр обороны Джозеф Биндуми назвал оружейное эмбарго ООН необоснованным ограничением.

«Я думаю, введенный запрет является преувеличенным наказанием. Мы выполнили все условия и имеем право требовать его снятия», — заявил Биндуми.

Также экс-глава минобороны напомнил, что ООН уже не первый раз игнорирует успехи ЦАР и находит новые причины для продления эмбарго:

«Первое ограничение ООН наложили на нас для того, чтобы мы вернулись к легитимности. Но когда мы сделали это, избрали парламент, законную власть и прочее, они придумали новые условия, лишенные связи с текущей ситуацией. Это уже не просто наказание».

Биндуми сообщил, что власти каждый год представляют Организации отчет, в котором указывается точное количество не хватающего армии вооружения.

Несмотря на все факты, изложенные правительством ЦАР, Совет Безопасности ООН принял решение сохранить эмбарго. Члены комиссии аргументировали позицию тем, что в Центральноафриканской Республике с декабря 2020 года продолжается неспокойный период.

В Совбезе считают, что в такой напряженной обстановке рискованно разрешать поставки оружия. Однако Биндуми выразил мнение о ситуации еще до мероприятия ООН. Он заявил, что нельзя запрещать защищаться жертве нападения.