Додома, 3 августа. Министр обороны Танзании Элиас Квандиква скончался на 56 году жизни. Причины смерти политика не разглашаются.

Nasikitika kuwajulisha kuwa aliyekuwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Elias John Kwandikwa amefariki dunia. Nitakumbuka umahiri wake katika uongozi na uzalendo. Natoa pole kwa familia, Jeshi, Bunge na wananchi wa Jimbo la Ushetu. Mungu amweke mahali pema peponi, Amina pic.twitter.com/Wxte77dwuO — Samia Suluhu (@SuluhuSamia) August 3, 2021

Президент республики Самия Сулуху Хасан принесла глубочайшие соболезнования:

«Мы потеряли важного человека. Его вклад в государственную службу никогда не будет забыт. Он являлся сильным лидером, который четко выполнял поставленные задачи в соответствии с законами страны».

С момента вступления Сулуху в должность главы государства это первая смерть члена кабинета министров.

Исполнительный секретарь Сообщества по вопросам развития стран Юга Африки Старгомена Такс присоединилась к словам соболезнования лидера государства:

«Квандиква будут помнить за его неоценимую борьбу с насильственным экстремизмом в Мозамбике. Мы с великой печалью восприняли известие о его кончине, да упокоит всемогущий Бог его душу в вечном мире».

К сожалению, смерть всегда приходит неожиданно. Но общая картина жизни в Танзании существенно улучшилась после вступления в должность Сулуху. Она стала первой женщиной в истории африканской страны, занявшей высший государственный пост.