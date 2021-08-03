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«Мы его не забудем»: глава минобороны Танзании ушел из жизни в 55 лет
Африка
«Мы его не забудем»: глава минобороны Танзании ушел из жизни в 55 лет
pxhere.com  / 

Додома, 3 августа. Министр обороны Танзании Элиас Квандиква скончался на 56 году жизни. Причины смерти политика не разглашаются.

Президент республики Самия Сулуху Хасан принесла глубочайшие соболезнования:

«Мы потеряли важного человека. Его вклад в государственную службу никогда не будет забыт. Он являлся сильным лидером, который четко выполнял поставленные задачи в соответствии с законами страны».

С момента вступления Сулуху в должность главы государства это первая смерть члена кабинета министров.

Исполнительный секретарь Сообщества по вопросам развития стран Юга Африки Старгомена Такс присоединилась к словам соболезнования лидера государства:

«Квандиква будут помнить за его неоценимую борьбу с насильственным экстремизмом в Мозамбике. Мы с великой печалью восприняли известие о его кончине, да упокоит всемогущий Бог его душу в вечном мире».

К сожалению, смерть всегда приходит неожиданно. Но общая картина жизни в Танзании существенно улучшилась после вступления в должность Сулуху. Она стала первой женщиной в истории африканской страны, занявшей высший государственный пост.

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африка танзания
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