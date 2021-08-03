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Миротворцы из Руанды пополнили состав миссии ООН в ЦАР
ЦАР
Миротворцы из Руанды пополнили состав миссии ООН в ЦАР
twitter.com  /  @IGIHE

Банги, 3 августа. Руандийский контингент многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) прибыл в Центральноафриканскую Республику. Группа состоит из 300 миротворцев.

За массовым недовольством местных жителей «голубыми касками» несложно упустить из внимания подразделения, за которыми не замечалось преступлений остальных сотрудников МИНУСКА.

Например, руандийский контингент, состоящий из граждан дружественной для ЦАР страны, действительно выполняет поставленную задачу и оберегает порядок в республике.

Миротворцы из Руанды пополнили состав миссии ООН в ЦАР
twitter.com  / @IGIHEZ

Командующий Объединенной оперативной группой МИНУСКА бригадный генерал Дрисс Окаддур признал руандийских миротворцев самоотверженными солдатами, готовыми на все для поддержания стабильности и безопасности. За проявленное мужество и вклад в установление мира на территории ЦАР они получили медали ООН.

К сожалению, не все сотрудники миссии выполняют прямые обязательства. Власти префектуры Верхнее Мбому заподозрили марокканский контингент в большом количестве преступлений. Среди них снабжение радикалов продовольствием и вооружением, помощь в организации нападений и терактов.

 

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