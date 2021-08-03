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РФС попросил перенести шестой тур чемпионата России из-за игр сборной
Спорт
РФС попросил перенести шестой тур чемпионата России из-за игр сборной
fc-amcar.org

Москва, 3 августа. Российский футбольный союз попросил Российскую премьер-лигу перенести шестой тур чемпионата России из-за матчей сборной в рамках отборочных игр к чемпионату мира 2022 года.

Игры шестого тура РПЛ должны состоятся в период с 28 по 29 августа. Сборной России 1 сентября предстоит сыграть с национальной командой Хорватии в Москве, 4 сентября — против Кипра в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в российской столице.

Недавно главный тренер сборной России Валерий Карпин попросил российские футбольные клубы пойти навстречу. Соответствующей информацией с РИА Новости поделилась служба коммуникации РФС. Национальная команда России после трех отборочных игр к чемпионату мира 2022 года расположилась на втором месте группы H.

Карпин ранее лишился поста главного тренера ФК "Ростов". Наставник смог совмещать работу в клубе и сборной лишь семь дней.

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футбол рфс рпл
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