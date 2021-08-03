Важность открытия Международного центра компетенций по туризму оценили в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 августа. Президент Ассоциации работников туристско-экскурсионных предприятий Петербурга Арнольд Риш высоко оценил открытие Международного центра компетенций по туризму в городе.

Международный центр компетенций в сфере туризма откроется в Петербурге под эгидой Всемирной туристской организации UNWTO. Первый вице-президент ОАО «Совет по туризму и экскурсиям» и глава Ассоциации работников туристско-экскурсионных предприятий Петербурга назвал очень хорошей идею открытия центра, напомнив, что еще несколько лет назад инициатива обсуждалась на съезде Всемирной торговой организации. По мнению Риша, это повысит доверие мировой общественности к отечественной туристической отрасли.

«Лучшие учебные заведения по туризму и гостеприимству находятся сейчас не в России. Если у нас будут поднимать уровень стандартов, то к нам смогут приезжать на учебу из других стран, как наши граждане сейчас выезжают обучаться в Швейцарию», — цитирует Риша портал «Невские новости».

Подъем внутреннего туризма эксперт считает вопросом профессионализма местных специалистов. По его мнению, новый центр даст возможность переподготовки и повышения квалификации сотрудников туристической отрасли, предоставит возможность коммуникации с профильными образовательными заведениями.

Ранее председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов заявил, что Петербург может смело претендовать на официальный статус столицы российского туризма. По его мнению, как только будут сняты коронавирусные ограничения, начнется кратный рост туристического потока.