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«Неоценимый вклад»: СМИ ЦАР поблагодарили лидера страны за развитие республики
ЦАР
«Неоценимый вклад»: СМИ ЦАР поблагодарили лидера страны за развитие республики
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 3 августа. Центральноафриканские журналисты положительно оценили политику президента республики Фостен-Арканжа Туадера.

Представители СМИ отметили успехи, которых добился лидер страны. Благодаря стратегическим решениям Туадера в ЦАР возвращается мир и порядок. Одним из главных достижений президента является укрепление отношений с Россией.

С консультативной поддержкой отечественных специалистов национальная армия FACA стала одной из сильнейших на Африканском континенте. Обученные российскими инструкторами бойцы FACA разгромили основные силы бандформирования конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и обезопасили территорию государства.

«Неоценимый вклад»: СМИ ЦАР поблагодарили лидера страны за развитие республики
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Действия Туадера привели к экономическому росту и развитию множества сфер республики. Также перемены коснулись инфраструктуры страны, которая значительно улучшилась при правлении нынешнего лидера ЦАР.

«Просто прогуляйтесь по Банги, и вы увидите впечатляющие достижения. Туадера внес неоценимый вклад во внешнюю и внутреннюю политику Центральноафриканской Республики», — заверили СМИ.

Ранее поддержку президенту выразили местные жители. Население африканской страны считает главу государства истинным новатором и защитником отечества.

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африка цар
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