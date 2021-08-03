Гибель полицейского во время стрельбы не подтвердили в Пентагоне

Вашингтон, 3 августа. Представитель Пентагона не подтвердил информацию о смерти сотрудника полиции во время атаки на штаб-квартиру минобороны США.

Глава полиции сообщил, что неизвестный стрелок открыл огонь по их сотруднику, однако представитель ведомства отказался подтверждать эту информацию, передает ТАСС.

Сотрудник охраны заявил, что несколько человек были ранены во время нападения, не менее трех, включая одного из охранников. О смерти полицейского сообщил телеканал CNN. На данный момент территория здания не оцеплена, а о произошедшем сообщили президенту США Джо Байдену. Вооруженного мужчину нейтрализовали.