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Американцы начали распространять слухи об участии русских в нападении на Пентагон

  /   Обновлено: 03 августа 2021 22:24
Политика
Американцы начали распространять слухи об участии русских в нападении на Пентагон
wikipedia.org  /  David Shapinsky / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 3 августа. На Пентагон напали 3 августа. При стрельбе пострадали три человека, включая сотрудника охраны. Вооруженного мужчину нейтрализовали.

Неназванные источники сообщили о причастности «ЧВК Вагнера» к инциденту со стрельбой возле Пентагона. Информация об этом получила широкое распространение в американских соцсетях.

По словам очевидцев, глава Пентагона улетел с территории на вертолете. Американского лидера Джо Байдена оповестили о произошедшем. Блокировка с Пентагона уже снята.

Москву много раз обвиняли во вмешательстве во внутренние дела США. России пытались приписать победу бывшего президента США Дональда Трампа в выборах. Однако ни одно обвинение не было подтверждено. Специалисты сообщают, что такими громкими заявлениями в адрес России американцы пытаются перенести фокус населения с внутренних проблем на якобы внешнюю угрозу.

Ранее стало известно, что здание Пентагона закрыли и оцепили полицейскими из-за выстрелов, раздавшихся рядом с ближайшей автобусной станцией. Служба безопасности Пентагона ликвидировала стрелка.

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