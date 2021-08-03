Банги, 3 августа. Центральноафриканская неправительственная организация URU выпустила документальный фильм о вкладе молодых людей в восстановление страны. На премьерном показе присутствовали около 50 участников, включая правительство ЦАР и представителей различных организаций.

Короткометражная картина призвана обратить внимание общественности на усилия молодежи ЦАР в развитии государства, возвращающегося к мирной жизни. Снимали фильм в трех городах республики — Банги, Бамбари и Босангоа.

Зрители высоко оценили патриотическую новинку:

«Поздравляем с похвальной работой. Отдельное спасибо за поддержку молодых центральноафриканцев. Благодаря этому фильму люди поймут, что будущее страны зависит только от них. А мы будем их поддерживать в восстановлении мира и порядка в ЦАР».

Ранее директор Центра интернациональной культуры сообщил о готовящемся праздновании Дня культуры по случаю 61-й годовщины независимости страны.

Проведение праздников и подобных мероприятий стало возможном после возвращения в Центральноафриканскую Республику мира и порядка. В этом государству помогли российские инструкторы. Консультативная поддержка отечественных специалистов позволила национальной армии FACA разгромить формирования конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» и стабилизировать обстановку в стране.