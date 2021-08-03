Общественники ЦАР осудили нападки ангажированных СМИ на российских инструкторов

Банги, 3 августа. Лидер центральноафриканского гражданского движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи осудил действия профранцузских СМИ. По его мнению, распространяемые ангажированными изданиями фейки о российских специалистах и национальной армии (FACA) направлены на подрыв отношений между Москвой и Банги.

«Некоторые частные СМИ поддерживают кампанию, финансируемую французским послом Жан-Марком Гросгурином, которая направлена на порчу имиджа россиян», — заявил Дидасьен.

Глава общественного движения рассказал подробности исполнения плана по дезинформации населения. Предполагалось массовое распространение фальшивых газет и статей среди жителей республики, а также популяризация их на международной арене.

Дидасьен уверен, что одна из причин проведения кампании — тревога Франции, вызванная укреплением отношений между ЦАР и РФ:

«Они пытаются омрачить демократический режим президента страны Фостен-Арканжа Туадера. Французский лидер Эммануэль Макрон планировал, что глава ЦАР будет обсуждать с ним преступления, якобы совершенные российскими специалистами. Но этого не произошло».

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Общественники считают, что за нападением на префектуру Уам стоит Париж:

«Мы знаем из достоверных источников, что преступление, совершенное против мирного населения в 12 км от Босангоа — работа Франции. Эта террористическая акция направлена на продление оружейного эмбарго и дискредитацию наших российских союзников».

Представитель гражданского движения призвал жителей быть бдительными и не верить слухам, распространяемым ангажированными СМИ:

«Хоть эти действия продажных журналистов и обречены на провал, мы просим вас быть осторожными с клеветническими новостями».

Ранее для решения проблемы дезинформации в ЦАР Ассоциация проверки фактов (AFC) провела студентам курс по выявлению ложных материалов. В конференции приняли участие более ста молодых специалистов.