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Просто дух у нас сильный: Журова поддержала стойкость российской сборной на ОИ
Спорт
Просто дух у нас сильный: Журова поддержала стойкость российской сборной на ОИ
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Российские олимпийцы продолжат брать медали в атмосфере напряжения, которая до конца игр никуда не денется, считает известная конькобежка и депутат Государственной Думы Светлана Журова. Об этом олимпийская чемпионка заявила в беседе с ФАН.

В последние годы российские спортсмены, выступающие на соревнованиях международного уровня, все чаще становятся объектом выпадов со стороны западной общественности и СМИ. Летняя Олимпиада в Токио, разумеется, не стала исключением — с первого дня наша сборная терпит нападки и уже неоригинальные обвинения в допинге от своих же, по сути, коллег.

«Вы же понимаете, напряжение заключается в том, что все рассчитывали, что русские, когда станут чистыми, не завоюют ничего. А выяснилось, наоборот. И теперь вот как они будут объяснять тем, кому уже на протяжении семи лет пытаются доказать, что русские могут выигрывать только за счет якобы государственной допинговой поддержки? Как они сейчас будут объяснять своим людям такой обман, фейк?», — говорит Светлана Журова.

Просто дух у нас сильный: Журова поддержала стойкость российской сборной на ОИ
facebook.com  / Федерация фехтования России

Общественное задирание российских спортсменов уже не кажется даже забавным — все пробы сделаны много раз и, оказывается, русские способны брать награды, будучи полностью чистыми. Причем выступая даже лучше, чем на прошлой Олимпиаде, когда обвинения в адрес сборной звучали еще жестче.

«Даже спортсмены уже в недоумении, что неужели их так жестоко обманули по поводу русских. Мы не придумали ничего нового, мы просто выступаем, как есть. Просто у нас дух сильный», — заключает олимпийская чемпионка.

Ранее Светлана Журова прокомментировала громкий скандал с участием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, запросившей политическое убежище в Польше. По мнению политика, оппозиционные силы страны используют эту историю по-максимуму, сделав из спортсменки новое лицо своего движения.

 

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