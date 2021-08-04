Губернатор Миссури помиловал супругов, которые защитили свой дом от активистов BLM

Джефферсон-Сити, 4 августа. Губернатор Миссури, республиканец Майк Парсон сообщил о решении помиловать супругов Макклоски, которые получили известность после того, как с оружием в руках защитили свой дом от толпы активистов движения BLM.

Юристы Марк и Патрисия Макклоски 28 июня 2020 года были вынуждены взять в руки оружие, чтобы защитить свой дом от разграбления после того, как толпа активистов выломала ворота их поместья и проникла на территорию.

When the mob attacked my home, the media claimed the gate was open and that it wasn't torn it down to attack my family. Well, look here.



A media that constantly deceives Americans and glorifies the mob cannot be trusted. pic.twitter.com/TAyLeYijEU — Mark McCloskey (@mccloskeyusa) June 17, 2021

В ходе противостояния супруги предупредили непрошеных гостей, которые, по их словам, намеревались разграбить и поджечь дом, о том, что они готовы применить оружие в случае нападения на их собственность.

После публикации видео Макклоски подверглись травле в соцсетях и поддерживающих Демпартию СМИ. Против них были выдвинуты обвинения в угрозах и нападении.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU — Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020

В результате процесса, который длился почти год, Макклоски пошли на сделку со следствием и признали себя виновными в оскорблениях и нападении четвертой степени. Суд приговорил семейную пару к выплате штрафа в размере 2750 долларов.

«Марк Макклоски публично заявил, что если бы он был вовлечен в ту же ситуацию, у него было бы точно такое же поведение. Полученное помилование подтверждает эту позицию», — заявил адвокат Макклоски Джоэл Шварц.

Представители Демократической партии штата раскритиковали решение губернатора о помиловании.

«Это просто отвратительно, что Марк и Патрисия Макклоски признали, что нарушили закон, и в течение нескольких недель были помилованы», — заявила лидер демократического меньшинства в Палате представителей штата Миссури Кристал Куэйд.

Супругов Макклоски публично поддерживали многие консервативные политики и общественные деятели, включая президента Дональда Трампа. В мае Марк Макклоски сообщил, что собирается баллотироваться в сенат от штата Миссури.