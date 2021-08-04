Губернатор Миссури помиловал супругов, которые защитили свой дом от активистов BLM

Джефферсон-Сити, 4 августа. Губернатор Миссури, республиканец Майк Парсон сообщил о решении помиловать супругов Макклоски, которые получили известность после того, как с оружием в руках защитили свой дом от толпы активистов движения BLM.
Юристы Марк и Патрисия Макклоски 28 июня 2020 года были вынуждены взять в руки оружие, чтобы защитить свой дом от разграбления после того, как толпа активистов выломала ворота их поместья и проникла на территорию.
When the mob attacked my home, the media claimed the gate was open and that it wasn't torn it down to attack my family. Well, look here.— Mark McCloskey (@mccloskeyusa) June 17, 2021
A media that constantly deceives Americans and glorifies the mob cannot be trusted. pic.twitter.com/TAyLeYijEU
В ходе противостояния супруги предупредили непрошеных гостей, которые, по их словам, намеревались разграбить и поджечь дом, о том, что они готовы применить оружие в случае нападения на их собственность.
После публикации видео Макклоски подверглись травле в соцсетях и поддерживающих Демпартию СМИ. Против них были выдвинуты обвинения в угрозах и нападении.
A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU— Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020
В результате процесса, который длился почти год, Макклоски пошли на сделку со следствием и признали себя виновными в оскорблениях и нападении четвертой степени. Суд приговорил семейную пару к выплате штрафа в размере 2750 долларов.
«Марк Макклоски публично заявил, что если бы он был вовлечен в ту же ситуацию, у него было бы точно такое же поведение. Полученное помилование подтверждает эту позицию», — заявил адвокат Макклоски Джоэл Шварц.
Представители Демократической партии штата раскритиковали решение губернатора о помиловании.
«Это просто отвратительно, что Марк и Патрисия Макклоски признали, что нарушили закон, и в течение нескольких недель были помилованы», — заявила лидер демократического меньшинства в Палате представителей штата Миссури Кристал Куэйд.
Супругов Макклоски публично поддерживали многие консервативные политики и общественные деятели, включая президента Дональда Трампа. В мае Марк Макклоски сообщил, что собирается баллотироваться в сенат от штата Миссури.