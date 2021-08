Губернатор Миссури помиловал супругов, которые защитили свой дом от активистов BLM

Джефферсон-Сити, 4 августа. Губернатор Миссури, республиканец Майк Парсон сообщил о решении помиловать супругов Макклоски, которые получили известность после того, как с оружием в руках защитили свой дом от толпы активистов движения BLM.

Юристы Марк и Патрисия Макклоски 28 июня 2020 года были вынуждены взять в руки оружие, чтобы защитить свой дом от разграбления после того, как толпа активистов выломала ворота их поместья и проникла на территорию.

When the mob attacked my home, the media claimed the gate was open and that it wasn't torn it down to attack my family. Well, look here.



A media that constantly deceives Americans and glorifies the mob cannot be trusted. pic.twitter.com/TAyLeYijEU