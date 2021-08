Байден, остановись: защитники мигрантов требуют через суд прекратить депортацию из США

Промигрантские группы в США, недовольные тем, что администрация президента Джо Байдена продолжает миграционную политику Дональда Трампа, собираются остановить выдворения нелегалов. Они намерены добиваться этого через суд, сообщает агентство Reuters.

«Администрация Байдена продолжает вышвыривать мигрантов через южную границу в рамках приказа CDC. Разочарованные промигрантские группы попросили суд заблокировать депортацию», — написал в Twitter журналист Эндрю Чунг.

Biden administration continues expelling migrants at southern border under CDC order. Frustrated pro-migrant groups ask court to block the expulsions https://t.co/k6ccSGFu5H — Andrew Chung (@andrew_chung_) August 3, 2021

Правозащитники возобновят процесс по поводу использования правительством так называемого Раздела 42 — указа, который применяется, чтобы не допускать в страну людей с положительным результатом теста на коронавирус. Благодаря этому инструменту власти могут отправлять мигрантов обратно в Мексику без шанса на получение убежища или других форм защиты.

Указ был подписан в марте 2020 года американским Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19 .

CDC обновил распоряжение 2 августа. Согласно последней версии документа, меры должны пересматриваться каждые 60 дней вместо прежних 30. Также теперь официально разрешается делать исключения из указа — для тех мигрантов, кто сможет сдать тесты на коронавирус на территории Мексики.

Судебная тяжба, запущенная правозащитниками, может вновь помешать попыткам администрации Байдена остановить сильно выросший миграционный поток и сократить количество арестов на южной границе, которое в настоящее время достигает рекордных значений. Если группам удастся заблокировать применение Раздела 42 против семей переселенцев, будет затруднена процедура задержания мигрантов, а власти будут вынуждены впустить их в США и думать о том, как обеспечить им базовые человеческие потребности.

Американский союз гражданских свобод (ACLU), одна из ключевых организаций-защитников прав беженцев, отметил 2 августа, что переговоры по урегулированию вопроса «зашли в тупик», а «единственный выход» — просто положить конец нынешним депортациям.

NEW: The @ACLU, whose challenge to Title 42 expulsions of migrant families was paused during settlement talks, is moving forward w/ litigation against the Biden admin.



"The parties’ discussions attempting to resolve or narrow the dispute in this case have reached an impasse." pic.twitter.com/sac3aUdxao — Suzanne Monyak (@SuzanneMonyak) August 2, 2021

Президент-демократ Джо Байден, обещавший смягчить миграционную политику, придерживается практически такой же жесткой линии в данном вопросе, как и его предшественник Дональд Трамп. Промигрантские группы обвиняют его в выдворении переселенцев, в том числе семей и уязвимых беженцев, в Мексику, где им угрожает опасность. По их мнению, «не видно никакого конца сроку действия Раздела 42».

The ACLU is taking the Biden administration (back) to court to force an end to Title 42 expulsions of migrant fams.



“It’s clear there’s no end in sight to Title 42,” @leegelernt told me.



Latest on Title 42 use & background on ACLU challenging the admin: https://t.co/RAh3ofaY54 — Sabrina Rodríguez (@sabrod123) August 2, 2021

Целесообразность жестких мер

В совместном заявлении эти группы назвали политику на основе Раздела 42 «бесчеловечной» и «незаконной», а также указали, что правительство не оставило им другого выбора, кроме как начать судебный процесс.

«Администрация относится к мигрантам как к политическим пешкам, поэтому мы хотим обратиться в суд, чтобы запретить применение Раздела 42 в отношении семей и всех людей в целом», — подчеркнул лидер одной из групп, подавших иск в Oxfam America, Ноа Готтшалк.

ACLU и другие неправительственные организации заявляют о сотнях «особо уязвимых» переселенцев, находящихся в Мексике, которые имеют право получить убежище в США.

Один из высокопоставленных представителей администрации Байдена заявил о необходимости использования Раздела 42 в целях защиты американских работников и общества от крайне заразного дельта-штамма коронавируса. Параллельно США возобновили практику ускоренной депортации мигрантов.

По словам помощника министра по вопросам пограничной и иммиграционной политики в Министерстве национальной безопасности США Дэвида Шахуляна, в последние несколько недель количество беженцев с положительными результатами тестирования на COVID-19 стремительно увеличивается. Кроме того, выросло и число работников пограничной службы, находящихся в изоляции или госпитализации.

Другие аналитики сомневаются в эффективности закона, так как до сих пор не было представлено данных, которые иллюстрировали бы успешные результаты такой политики.

Потоки мигрантов обычно сходят на нет в жаркие летние месяцы, однако в июне 2021 года количество арестов на южной границе достигло пика с апреля 2000 года. По словам двух сотрудников пограничной службы, ожидается, что в августе беженцев будет даже больше, чем в прошлом месяце.

Ускоренная депортация мигрантов

Администрация президента Байдена с конца июля возобновила депортацию нелегальных мигрантов, которые недавно пересекли южную границу США, по ускоренной процедуре. Власти объяснили такой шаг резким ростом числа беженцев и вспышкой заражения новым дельта-вариантом коронавируса.

Правительство будет организовывать специальные депортационные рейсы для граждан стран Северного треугольника — Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Несколько таких рейсов уже были выполнены из штата Техас в государства Центральной Америки.

Решение иммиграционной службы вызвало шквал критики в адрес администрации Байдена, которая построила свою предвыборную кампанию на обещании отменить жесткие законы в отношении мигрантов, которые приняла администрация Трампа.

Такие громкие заявления сыграли против Байдена, так как уже в январе 2021 года к южной границе США направился первый караван переселенцев. Несмотря на жесткую миграционную политику в попытке урегулировать кризис, каждый месяц количество людей на границе с Мексикой, которые желают попасть в США, бьет новые рекорды.