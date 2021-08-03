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Главврач больницы в Коммунарке гордится лечащими МакSим докторами
Шоу-бизнес
Главврач больницы в Коммунарке гордится лечащими МакSим докторами
Prt Scr youtube.com  /  Евгения Михновец

Москва, 3 августа. Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выразил уважение своим коллегам, которые в настоящий момент занимаются лечением поп-исполнительницы МакSим.

Он заявил, что знает людей, которые все это время боролись за жизнь певицы. Проценко испытывает гордость за команду анестезиологов-реаниматологов и других специалистов.

«И не только анестезиологов, потому что ковид лечит такая мультидисциплинарная команда, где и анестезиологи, и пульмонологи, инфекционисты, и терапевты», — уточнил он в комментарии kp.ru.

Медик также рассказал, что при лечении COVID-19 много зависит от возраста пациента. По словам Проценко, пожилые люди имеют значительно меньше резерва, чтобы преодолеть критическое состояние.

Ранее телеведущий Алексей Остудин нелестно отозвался о представителях МакSим. Он осудил их за замалчивание информации о состоянии исполнительницы.

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