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Видео драки двух американцев на борту самолета опубликовали в Сети
Происшествия
Видео драки двух американцев на борту самолета опубликовали в Сети
pixabay.com

Новый Орлеан, 3 августа. Два пассажира лайнера, следовавшего из Нового Орлеана в Остин, подрались прямо на борту самолета. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в Сеть.

Кадры видеозаписи запечатлели, как сперва мужчины разговаривают друг с другом на повышенных тонах и угрожают. Затем дело перешло к рукоприкладству, и оппоненты принялись бить друг друга по животу и спине, сообщает New York Post.

На видео также видно, как два дебошира задевают своими ударами других пассажиров. По словам свидетелей драки, стычка началась сразу после приземления воздушного судна. Те, кто сидел с агрессивными американцами рядом, попытался их разнять, однако все усилия оказались тщетными.

Ранее в петербургском ТЦ два человека подрались из-за медицинской маски. Участниками конфликта стали охранник комплекса и 21-летний студент.

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