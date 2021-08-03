Видео драки двух американцев на борту самолета опубликовали в Сети

Новый Орлеан, 3 августа. Два пассажира лайнера, следовавшего из Нового Орлеана в Остин, подрались прямо на борту самолета. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в Сеть.

Кадры видеозаписи запечатлели, как сперва мужчины разговаривают друг с другом на повышенных тонах и угрожают. Затем дело перешло к рукоприкладству, и оппоненты принялись бить друг друга по животу и спине, сообщает New York Post.

На видео также видно, как два дебошира задевают своими ударами других пассажиров. По словам свидетелей драки, стычка началась сразу после приземления воздушного судна. Те, кто сидел с агрессивными американцами рядом, попытался их разнять, однако все усилия оказались тщетными.

Ранее в петербургском ТЦ два человека подрались из-за медицинской маски. Участниками конфликта стали охранник комплекса и 21-летний студент.