Фанаты пришли в замешательство из-за изменений во внешности Козловского

Москва, 3 августа. Российский актер театра и кино Данила Козловский появился на новом снимке артиста Максима Виторгана. Фото смутило поклонников звезды «Чернобыля» из-за его изменений во внешности.

Максим Виторган опубликовал фотографию в своем официальном Instagram-аккаунте. На фото 36-летний Данила Козловский запечатлен в прогулочном виде. На нем надета желтая футболка, клетчатая рубаха и джинсовые шорты. Артист стоит рядом с Виторганом и режиссером Иваном Твердовским.

«Я с Твердовским и Козловским под лиловыми цветами — а зачем — решайте сами!» — забавно подписал публикацию автор.

Многим поклонникам показалось, что Козловский сильно изменился. Особого внимание было удостоено телосложение артиста. По мнению некоторых пользователей Сети, актер сильно набрал в весе.

«Данила отъелся так»; «Вот это Козловский накушал...»; «Данила как-то не очень. Надо прийти в форму, не узнать так даже», — принялись писать комментаторы.

Недавно Козловский вызвал у пользователей Сети совершенно иную реакцию. Он опубликовал фото с дочерью, чем растрогал большую часть своих фанатов.