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Бастрыкин потребовал отчет о ходе дела избитой под Волгоградом девочки
Происшествия
Бастрыкин потребовал отчет о ходе дела избитой под Волгоградом девочки
lenobl.sledcom.ru  /  Пресс-служба СК РФ по Ленобласти

Волгоград, 3 августа. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе расследования дела об избиении ребенка под Волгоградом. Производство было возбуждено в отношении матери девочки.

Материалы уголовного дела должно предоставить главе ведомства руководство СК РФ по Волгоградской области. Правоохранители уже передали производство из полиции, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Фигуранткой уголовного дела стала 29-летняя жительница Калача-на-Дону. Сотрудники правоохранительных органов подозревают женщину в издевательствах над дочерью. Подозреваемая также снимала процесс избиения на видео, после чего отправила бывшему супругу.

Ранее в Екатеринбурге охранник и уборщица ТРЦ напали на несовершеннолетнего и повалили его на пол. Ребенок ехал по заведению на роликах, что вызвало гнев персонала.

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