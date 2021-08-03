Аналитик Ульянов порекомендовал не обсуждать финансовые вопросы около смартфона

Москва, 3 августа. Обсуждение финансовых вопросов рядом со смартфоном может быть чревато серьезными последствиями. Об этом заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов

Он уточнил, что телефон может прослушиваться. По словам эксперта, такое возможно при установке на устройство неофициальных приложений.

«Почти все приложения в телефоне запрашивают те или иные права. Например, разрешение на доступ к данным о геолокации устройства, доступ к контактам, камере», — заметил специалист.

Он уточнил, что разработчики приложений действительно собирают информацию о пользователях, но она нужна лишь для того, чтобы утилита работала. Речь, однако, идет лишь об официальных приложениях. В «ломаных» сервисах риск прослушки очень велик. У этого могут быть серьезные последствия, подчеркнул Ульянов в интервью порталу Общественная Служба Новостей.

Недавно стало известно о новом способе мошенничества в интернете. Аферисты создают фейковые аккаунты в Сети, с которых предлагают людям какие-либо выплаты на фоне пандемии. Как только доверчивые россияне дают им данные своих карт, злоумышленники мгновенно снимают с них деньги.