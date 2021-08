Правительство США скрывает правду о «штурме Капитолия», заключили Дробницкий и Марков

Серия смертей полицейских связана с фальшивым штурмом Капитолия, который спровоцировали республиканцы, правительство США просто скрывает правду. Об этом ФАН рассказали эксперты-международники Дмитрий Дробницкий и Сергей Марков.

В сети Интернет появилась информация, что в США покончил с собой полицейский, который «защищал» Капитолий от протестующих американцев. Гюнтеру Хашида было 43 года, он оставил троих детей.

Such sad news: Metropolitan Police Department Officer Gunther Hashida, a hero who risked his life to defend our Capitol and our democracy on #January6th, has died by suicide. May his memory be a blessing and comfort to his family and other loved ones. pic.twitter.com/W7eO4dTYIN