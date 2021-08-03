Правительство США скрывает правду о «штурме Капитолия», заключили Дробницкий и Марков

Серия смертей полицейских связана с фальшивым штурмом Капитолия, который спровоцировали республиканцы, правительство США просто скрывает правду. Об этом ФАН рассказали эксперты-международники Дмитрий Дробницкий и Сергей Марков.

В сети Интернет появилась информация, что в США покончил с собой полицейский, который «защищал» Капитолий от протестующих американцев. Гюнтеру Хашида было 43 года, он оставил троих детей.

Such sad news: Metropolitan Police Department Officer Gunther Hashida, a hero who risked his life to defend our Capitol and our democracy on #January6th, has died by suicide. May his memory be a blessing and comfort to his family and other loved ones. pic.twitter.com/W7eO4dTYIN — Christine Pelosi (@sfpelosi) August 2, 2021

Это уже четвертый полицейский из «истории штурма Капитолия», который идет на самоубийство. Ранее это сделали Джеффри Смит, Говард Либенгуд и Кайл ДеФрейтаг.

Политолог-американист, эксперт по американской внешней и внутренней политике, публицист Дмитрий Дробницкий заявил, что правду о событиях в Капитолии скрывает правительство США.

«Незадолго до событий в Капитолии сторонники республиканцев, недовольные назначениями в Верховный суд, устроили дебош в здании Конгресса, но этого никто не заметил. В США идет «охота на ведьм», демократы в Конгрессе создали комиссию по расследованию «беспорядков», произошедших в Вашингтоне 6 января. Эта комиссия, по факту, однопартийная, ведь депутат Конгресса, Нэнси Пелоси, пользуясь влиянием, выкинула оттуда всех республиканцев», — пояснил политолог.

Дробницкий считает, что и как на самом деле происходило в процессе так называемого «штурма Капитолия», мы узнаем не скоро.

«Правоохранительные органы должны были задержать хулиганов. Выявленные зачинщики заплатили бы крупные денежные штрафы и даже отсидели бы по несколько суток. Допустившие халатность полицейские схлопотали бы по выговору. Но все пошло иначе. Ясно, что в этой истории очень много подозрительного и загадочного», — подчеркнул эксперт.

По мнению аналитика, любая версия: от «зачистки» спецслужбами свидетелей событий в Капитолии до массового психоза среди полицейских — может оказаться правдой.

«Почему рассыпалась цепь полицейских перед горсткой безоружных, не особо агрессивных людей? Как открылись перед этими «правонарушителями» дубовые двери, укрепленные железом, которые не сломать тараном?» — задал риторические вопросы собеседник ФАН.

Prt Scr twitter.com / CNN

Вопросов, по мнению Дробницкого, очень много, но комиссия этих вещей «не замечает», и расследование Госдеп ведет более чем странно.

«Во время беспорядков полицейским была застрелена женщина, но по этому инциденту даже не было разбирательств, стрелка по умолчанию оправдали. Очевидно, смерть преступника Джорджа Флойда во время задержания — «это другое». История мутная, ничего из того, что сегодня можно предположить про события в США, не может быть исключено», — признался американист.

Дмитрий Дробницкий напомнил, что уже первый день работы этой комиссии выглядел как трагикомедия. Офицеры полиции рассказывали, как они боятся за свою жизнь, не могут спать по ночам, жаловались на отсутствие аппетита в результате «перенесенного стресса».

«Они напоминали маленьких детей, напуганных сказочным Бармалеем. Либо эти люди врут, либо их намеренно погрузили в это психологическое состояние в результате специальной обработки. Им внушили, что они перенесли невиданный ужас, дальше им «трудно жить». Человека можно довести до психического расстройства и суицида, если с ним работают профессионалы», — заострил внимание специалист по Соединенным Штатам.

Дробницкий убежден, все версии происходящего с «историей от 6 января» говорят о чем-то нездоровом, что пока скрыто американским правительством от общества. Он заключил: ясно только то, что республиканцы спровоцировали события в Капитолии, и правду мы узнаем не скоро.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Политолог, общественный деятель, кандидат политических наук, директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что «штурм Капитолия» — спектакль, организованный командой Байдена.

«Я полагаю, что цепочка смертей среди свидетелей событий в Капитолии — результат искусственно вызванного общественного психоза. Властям США нет необходимости убивать очевидцев. Они с легкостью фальсифицируют результаты расследования и полностью сфабрикуют процесс для осуществления нужных им политических репрессий», — сказал политолог.

Сергей Марков напомнил, что одни и те же «активисты», изначально представляющиеся участниками движения «Антифа», засветились как координаторы погромов БЛМ, это были профессиональные провокаторы демократов. Позже одним из инструментов команды Байдена стали СМИ, которые организовали массовый психоз.

«Цель организаторов спектакля была очевидна. Трамп собирался вскрыть фальсификацию выборов, в результате которой президентом стал Байден. Демократы пошли на «лайт-версию» поджога Рейхстага, который когда-то организовали в Германии фашисты, чтобы расправиться со своими оппонентами и привести к власти Гитлера. На полицейских, которые понимали, что все фальсифицировано, оказали мощное давление», — заметил директор Института политических исследований.

Эксперт заявил, что уверен: штурма Капитолия не было, был псевдоштурм, спровоцированный и организованный демократами, чтобы предъявить обвинения президенту Трампу и потеснить республиканцев.

Ранее ФАН рассказал о двойных стандартах Евросоюза, проявившихся при жестком разгоне демонстрации в Германии.