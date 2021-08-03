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Солист «Иванушек» отреагировал на новость об улучшении состояния МакSим
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» отреагировал на новость об улучшении состояния МакSим
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Москва, 3 августа. Кирилл Туриченко прокомментировал новость о том, что певица МакSим пришла в себя.

Солист группы «Иванушки International» с воодушевлением сообщил о новости. Он призвал всех пожелать МакSим скорейшего восстановления и возвращения к полноценной жизни.

«Хочется верить, что добро всегда побеждает. Я уверен, что Ваша поддержка помогает», — подчеркнул он.

Ранее Туриченко презентовал свой новый клип «Мой рай» (известный хит МакSим). Его сняли в поддержку певицы, которая продолжает бороться с последствиями коронавируса.

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туриченко макsим коронавирус
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