Солист «Иванушек» отреагировал на новость об улучшении состояния МакSим

Москва, 3 августа. Кирилл Туриченко прокомментировал новость о том, что певица МакSим пришла в себя.

Солист группы «Иванушки International» с воодушевлением сообщил о новости. Он призвал всех пожелать МакSим скорейшего восстановления и возвращения к полноценной жизни.

«Хочется верить, что добро всегда побеждает. Я уверен, что Ваша поддержка помогает», — подчеркнул он.

Ранее Туриченко презентовал свой новый клип «Мой рай» (известный хит МакSим). Его сняли в поддержку певицы, которая продолжает бороться с последствиями коронавируса.