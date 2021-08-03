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Нагорный рассказал, что после выступления на ОИ-2020 у него вышел камень из почек
Спорт
Нагорный рассказал, что после выступления на ОИ-2020 у него вышел камень из почек
Global Look Press  /  Claudio Thoma/Keystone Press Agency

Токио, 3 августа. Призер летних Олимпийских игр в Токио Никита Нагорный рассказал о своем состоянии после выступления в многоборье. Спортсмен чувствовал себя плохо после соревнований.

Российский гимнаст рассказал, что проблемы начались сразу после того, как он выступил. Он почувствовал температуру, боль в животе и головокружение. Ощутив все это, он сразу же обратился за помощью к медикам. Он отметил, что спустя время ему стало значительно легче в физическом плане, однако головные боли и колики в животе совсем не прошли.

«У меня нет точного определения. Температура скакала, ломало тело, головокружения были, колики в животе. Пока что с врачами нашли оправдание этому — камень начал выходить из почек», — слова Нагорного приводит РИА Новости.

Несмотря на все сложности, в командном многоборье спортсмен завоевал золото, а в индивидуальных упражнениях на перекладине стал третьим, принеся команде 51-ю медаль.

3 августа копилка сборной России пополнилась лишь двумя медалями. Кроме бронзы гимнаста золото удалось завоевать в греко-римской борьбе. Борец Муса Евлоев выиграл в весовой категории до 97 кг.

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здоровье олимпиада нагорный
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