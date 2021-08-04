Политолог Марков назвал решение дипломатического кризиса России и США

Отношения России и США вновь выходят на первые полосы СМИ. На этот раз американцы не хотят давать визы российским дипломатам. Почему, несмотря на встречу двух президентов, мы снова оказываемся в дипломатическом кризисе? Что позволит нормализовать отношения между двумя государствами? На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиахолдинга «Патриот» ответил член Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков.

По мнению политэксперта, встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве прошла под давлением Евросоюза и других стран, требующих от руководства США и России найти общий язык относительно стратегических вооружений и не балансировать на грани войны. Поэтому переговоры в Женеве по ограничению стратегических вооружений прошли успешно. Марков уверен, что в этой области возможны и новые встречи, то есть нормальный диалог, что всегда предлагала Россия. Однако, по словам политолога, этот успех не распространяется на двусторонние дипломатические отношения.

«Здесь по-прежнему они (дипломатические отношения) остаются плохими. Американцы отказывают российским дипломатам в визе, потому что Россия отказала американцам в праве нанимать граждан других государств для работы в посольстве России. Это давало возможность американским дипломатам сосредоточиться только на дипломатической работе. В результате американские дипломаты были вынуждены заниматься технической работой — функцией курьера, водителя», — объясняет Марков суть произошедшего.

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Политолог также подчеркивает, что введенные ограничения на найм сотрудников введены российской стороной не просто так. По словам Маркова, это ответ США на то, что более сотни российских дипломатов были высланы из страны и одновременно заблокирована работа двух консульств в США.

«Борьба продолжается и возможности для дипломатической работы ухудшаются. А вина всему 100% лежит на американской стороне. Американцы под давление европейских союзников возобновили нормальные переговоры в области стратегических вооружений, но по дипломатическим сотрудникам давления на американцев нет, сами они не в стоянии принять никаких внятных решений в этом направлении, поэтому кризис продолжается», — говорит эксперт.

В поиске путей решения сложившейся ситуации с визами российская сторона предложила Вашингтону исключить дипломатов из «визового размена», однако к этому американские власти готовы не были. На резонный вопрос «почему?», к сожалению, ответов нет, также, как и на многие другие вопросы. Однако, по словам Маркова, это может свидетельствовать об одном — о кризисе американской дипломатии в целом.

«Американская дипломатия, как известно, все больше и больше входит в конфликты с другими странами и выражает кризис американской политической системы в целом. Фальсифицированные выборы, в результате которых президентом был объявлен Байден, уход СМИ от объективной картины и чудовищная пропагандистская ложь, в которую погрузились американские СМИ. Все это свидетельствует о кризисе американской политической системы, одним из результатов которой является кризис дипломатической службы», — говорит член Общественной палаты РФ.

Также, по мнению гостя пресс-центра, есть и еще одна гипотеза, объясняющая позицию американской стороны, которая заключается в чрезмерном ощущении величия.

«Американцы чувствуют себя настолько великими, что разговор с собой считают благодарностью, наградой, которую они — великая американская держава, дают другим странам, а Россию они считают не достойной иметь эту награду, поэтому занимаются таким импульсивным троллингом по всему полю», — отмечает спикер.

По мнению Сергея Маркова, разрешить дипломатический кризис с США возможно только жесткими и решительными мерами, ибо мягкость и дружба здесь не работают, что доказала на своем примере Украина.

«Американцы не проводят дружественную политику в отношении Украины. В 2013 году они внезапно напали, начали гибридную войну, потом победили Украину, разгромили ее, навязали оккупационной-гибридный режим, теперь им пользуются для разграбления Украины и ослабления ее государственных институтов. Нищета нынешняя, разгром экономики — результат вот этого оккупационнойго режима со стороны США, который вовсе не является дружественным», — говорит Марков.

Федеральное агентство новостей /

В заключении он отмечает, что капитуляция не является шагом к дружбе, шаг к дружбе — это общий враг. Да и вырабатывать дипломатию с США следует по-особенному.

«Если запад и США будет в большом кризисе или мы научимся так бить американцев, чтобы создавать неприемлемый ущерб, чтобы не допустить этого ущерба, они пойдут на компромисс с нами. Нужно научиться жестче отвечать. Чем больше мы бьем американцев и европейцев, тем лучше становятся наши отношения с американцами и европейцами», — заключил Сергей Марков.

Ранее политику Вашингтона в ситуации с российскими дипломатами оценили в Министерстве иностранных дел РФ. По мнению представителей внешнеполитического ведомства, действия американской стороны являются противоправными.