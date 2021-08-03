Адмирал Комоедов жестко осадил командующего ВМС США после слов о провокациях в Черном море

Москва, 3 августа. Российские военные всегда действуют крайне грамотно и быстро, поэтому адмиралу ВМС США не стоит беспокоиться, заявил экс-командующий Черноморским флотом ВМФ РФ Владимир Комоедов.

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк решил пригрозить Черноморскому флоту. Он заявил, что американские корабли откроют огонь по российским судам, если моряки сочтут действия ВМФ РФ провокационными. Комоедов отметил, что его западный коллега углубился в политику, в которой не разбирается, пишет «ПолитРоссия».

«Ему лучше заниматься военными делами, а не политикой», – подчеркнул российский адмирал, жестко осадив американского военачальника.

Слова американского адмирала «пахнут явной угрозой», констатировал Комоедов. Он напомнил, что в случае удара США по Черноморскому флоту Россия непременно ответит тем же, так как у экипажей кораблей ВМФ РФ есть право «успокоить» агрессора.

Российские военные всегда действуют крайне грамотно и быстро, поэтому военачальникам США и НАТО не стоит беспокоиться, если они не задумали против РФ нечто злое, резюмировал Комоедов.

Ранее в МИД России объяснили смысл заявления главкома ВМС США о провокациях в Черном море. Целью подобных сообщений является попытка переложить ответственность за возможный военный конфликт с больной головы на здоровую, считают в министерстве.