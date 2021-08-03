Полицейский стал жертвой стрельбы рядом с Пентагоном

Вашингтон, 3 августа. Офицер полиции скончался в результате стрельбы рядом с Пентагоном, сообщает телеканал CNN.

Ранее стало известно, что злоумышленник устроил стрельбу рядом со зданием минобороны США. Открывший огонь преступник был обезврежен охраной Пентагона. Сообщалось о гибели одного человека.

Инцидент произошел у станции метро. После стрельбы не менее троих человек отправили в больницу. Одного из пострадавших пришлось транспортировать вертолетом.

Злоумышленник не смог проникнуть в Пентагон. Сейчас у правоохранительных служб нет информации, были ли еще нападавшие. На данный момент со здания снято оцепление.