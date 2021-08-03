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Солонников объяснил, будет ли Литва стрелять по мигрантам из Белоруссии
Политика
Солонников объяснил, будет ли Литва стрелять по мигрантам из Белоруссии
Федеральное агентство новостей  / 

Вильнюсу следует найти общий язык с Минском — иначе проблем у него будет становиться все больше и больше. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Литва, в последнее время испытывающая миграционный кризис из-за наплыва ближневосточных беженцев с территории Белоруссии, перестала принимать их и селить в палаточные городки. С полуночи 3 августа литовские пограничники развернули 180 нелегалов. В то же время МИД страны выдвинул обвинения против Минска в том, что тот целенаправленно занимается перевозкой беженцев из неблагополучных стран к границе Евросоюза, которую они пересекают при якобы содействии белорусских властей. Кризис настолько серьезен, что Вильнюсу не хватает колючей проволоки для того, чтобы обезопасить границы от нелегалов — и теперь ее вызвался поставлять Киев, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского.

«Я бы не стал говорить, что во всем этом, как в последнее время часто говорят на Западе, лежит вина исключительно Александра Лукашенко, — заметил Солонников. — Отношения между Белоруссией и Литвой испортились по вине последней, а не первой. Ну а далее, если Вильнюс не соблюдает некоторые правила поведения в отношении Минска, то и сам Минск не станет играть в благородство».

Политолог допустил, что Республика Беларусь могла бы и сама хватать нелегалов и мешать им проникать в сопредельные страны, однако она не считает необходимым делать это «в связи с недружественной политикой этих самых стран».

«Что же делать в этой ситуации литовским властям? — задался вопросом эксперт. — Думаю, лучшим решением было бы для начала наладить диалог с Белоруссией и заключить с ней определенные договоренности. Если бы у Вильнюса это получилось, то проблема бы снялась».

Солонников объяснил, будет ли Литва стрелять по мигрантам из Белоруссии
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Собеседник ФАН также пояснил, откуда в самой Республике Беларусь взялось столько беженцев из африканских и ближневосточных стран.

«Этого никто и не скрывает, — заметил Солонников. — Белоруссия восстановила с ними авиасообщение! Согласно декларируемой идеологии, это делается для того, чтобы прилетающие из неблагополучных стран люди могли на территории Белоруссии вакцинироваться от коронавируса. Но по факту, конечно, господа эти стремятся в РБ только для того, чтобы пересечь границу с Евросоюзом и получить там статус беженцев. Ничего криминального, кстати, Республика Беларусь не делает: никто не может запретить ей принимать на своей территории иностранных граждан, а уж куда они потом направятся — это их дело».

Политолог затруднился ответить, сможет ли Литва пресечь поток нелегалов со стороны Белоруссии.

«Но они, конечно же, сделают для этого все возможное, — убежден эксперт. — Подтянут армейские подразделения, установят еще колючей проволоки. До применения боевого оружия вряд ли дойдет: такие экстремальные меры Евросоюз точно не одобрит».

Ранее политолог Олег Матвейчев заявил, что Вашингтон использует Тбилиси в своих геополитических целях.

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