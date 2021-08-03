Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 21:46
21:37
Политика
Солонников объяснил, будет ли Литва стрелять по мигрантам из Белоруссии
21:33
Общество
Крымчанам пообещали, что борщ больше не будет таким дорогим
21:30
Общество
Технолог поделилась тонкостями выращивания и обработки лаванды в Крыму
21:29
Шоу-бизнес
Главврач больницы в Коммунарке гордится лечащими МакSим докторами
21:26
Происшествия
Видео драки двух американцев на борту самолета опубликовали в Сети
21:24
Политика
Как изменится политический ландшафт Армении после победы Пашиняна, обсудят в «Патриоте»
21:22
Шоу-бизнес
Фанаты пришли в замешательство из-за изменений во внешности Козловского
21:19
Общество
Полицейский стал жертвой стрельбы рядом с Пентагоном
21:16
Происшествия
Бастрыкин потребовал отчет о ходе дела избитой под Волгоградом девочки
21:13
Общество
Аналитик Ульянов порекомендовал не обсуждать финансовые вопросы около смартфона
Все новости

Елизавета Пескова опровергла информацию о скорой свадьбе
Общество
Елизавета Пескова опровергла информацию о скорой свадьбе
instagram.com  /  @lisa_peskova

Москва, 3 августа. Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета впервые прокомментировала новость о своей свадьбе. Она опровергла информацию о подготовке к торжеству.

Некоторое время назад в СМИ активно обсуждали предстоящую церемонию. По данным некоторых изданий, дочь Пескова должна была выйти замуж за своего возлюбленного бизнесмена Руслана Голбазова. Однако позже она опровергла эти сведения.

«Данная информация не соответствует действительности. Ее распространил неизвестный источник», — отметила она в интервью изданию «Газета.Ru».

По информации источников, якобы свадьба должна была проходить на Сардинии, куда были приглашены сотни гостей. Сам Песков во время общения с журналистами отмечал, что ничего не знает о торжестве. Мать девушки Екатерина Солоницкая проигнорировала все вопросы, а позже и вовсе удалила свой Instagram-аккаунт.

Ранее дочь официального представителя Кремля рассказала о подарке, который приготовила своей подруге Алесе Кафельниковой на рождение первенца. Елизавета Пескова подарила модели коробочку Dior, в которой оказался фирменный белоснежный костюм для малыша.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Елизавета Пескова опровергла информацию о скорой свадьбе
свадьба слухи пескова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru