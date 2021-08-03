Елизавета Пескова опровергла информацию о скорой свадьбе

Москва, 3 августа. Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета впервые прокомментировала новость о своей свадьбе. Она опровергла информацию о подготовке к торжеству.

Некоторое время назад в СМИ активно обсуждали предстоящую церемонию. По данным некоторых изданий, дочь Пескова должна была выйти замуж за своего возлюбленного бизнесмена Руслана Голбазова. Однако позже она опровергла эти сведения.

«Данная информация не соответствует действительности. Ее распространил неизвестный источник», — отметила она в интервью изданию «Газета.Ru».

По информации источников, якобы свадьба должна была проходить на Сардинии, куда были приглашены сотни гостей. Сам Песков во время общения с журналистами отмечал, что ничего не знает о торжестве. Мать девушки Екатерина Солоницкая проигнорировала все вопросы, а позже и вовсе удалила свой Instagram-аккаунт.

Ранее дочь официального представителя Кремля рассказала о подарке, который приготовила своей подруге Алесе Кафельниковой на рождение первенца. Елизавета Пескова подарила модели коробочку Dior, в которой оказался фирменный белоснежный костюм для малыша.