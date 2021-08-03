Крупнейшие банки назвали способ борьбы с глобальным потеплением

Лондон, 3 августа. Глобальные кредитные учреждения разработали план по спасению планеты от мирового потепления путем выкупа и закрытия угольных предприятий в Азии.

Концепция разработана британской страховой компанией Prudential при участии Азиатского банка развития. Подобная инициатива направлена на устранение антропогенного источника выбросов углерода в крупных масштабах. Государственно-частные партнерства, включая ведущие финучреждения HSBC и Citi, намерены выкупить угольные электростанции, чтобы постепенно прекратить функционирование предприятий в ближайшие несколько лет.

Пилотную программу планируют запустить в Индонезии, на Филиппинах или во Вьетнаме на фоне мировой ноябрьской конференции ООН по климату COP26, которая состоится в Шотландии. Проблемные области проекта включают необходимость убедить владельцев угольных холдингов продать собственные предприятия и разработать стратегию ликвидации станций после их закрытия.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов ранее сообщил, что глобальное потепление на пять градусов способно спровоцировать масштабные проблемы.

Об обратном эффекте декарбонизации, то есть отказа от сжигания ископаемого топлива и углеводородов ради сокращения выбросов CO2 в атмосферу, читателям рассказало издание «ФедералПресс».