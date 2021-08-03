Украинские военные получили партию восстановленных бронемашин БМП-2

Киев, 3 августа. Вооруженные силы Украины получили новую партию боевых машин пехоты БМП-2, восстановленных и капитально отремонтированных на Житомирском бронетанковом заводе.

Сообщается, что бронемашины были восстановлены в рамках гособоронзаказа. Капитальный ремонт и модернизация БМП-2 позволили восстановить ее боеспособность. При этом были заменены неисправные приборы и протестирована работа вооружения.

Как отмечается, модернизированные машины были оснащены современными навигационными системами, оптическими приборами и прицелами. Все компоненты произведены на Украине. Также в качестве дополнительного оборудования на БМП-2 установили приборы инфракрасного излучения и осветительные фары с современными диодными лампами. В ВСУ не уточняют, сколько всего бронемашин передано войскам, сообщается как минимум о трех единицах.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ случайно подорвались при попытке разместить бомбу на беспилотник. Отмечается, что бойцы попытались переоборудовать обычный дрон в боевой.