Вышел первый трейлер новой «Золушки» с Камилой Кабельо

Лос-Анджелес, 3 августа. Американский видеосервис Amazon Prime представил первый трейлер готовящегося к выходу сказочного мюзикла «Золушка». Главную роль в проекте сыграла певица Камила Кабельо.

Экранизация сказки Братьев Гримм, согласно трейлеру, должна быть в рамках классического канона с разницей лишь в фее-крестной, роль которой сыграл известный американский актер и драматург Билли Портер. В трейлере волшебница появляется в эффектном золотом наряде и блестящих узких брюках, свет от которых буквально слепит героиню.

Режиссером и сценаристом фильма выступила автор комедии «Секса не будет» Кэй Кэннон. Мировая премьера новой «Золушки» запланирована на 3 сентября.

После новости о назначении Портера на роль феи-крестной в Сети разразился скандал. Несмотря на это, голливудский актер решился на признание. В интервью журналу The Hollywood Reporter он сообщил, что ВИЧ-позитивен. Он отметил, что несмотря на это, продолжает строить свою карьеру и не обращает внимания на злобную критику.