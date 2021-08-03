Группа вооруженных людей напала на танкер Asphalt Princess в Оманском заливе

Лондон, 3 августа. Группа вооруженных людей атаковала танкер Asphalt Princess в Оманском заливе, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По информации СМИ, сразу несколько танкеров, в частности, Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss, одновременно сообщили, что «лишены возможности управляться». При этом пока не известно, что именно произошло у побережья Фуджейры в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате атаки на израильский танкер у берегов Омана. Жертвами атаки стали гражданин Великобритании и уроженец Румынии. Нападение на судно в Аравийском море произошло 29 июля. Владельцы судна причиной инцидента считают пиратство.