Танцор-мошенник из Оренбургской области задержан в Чебоксарах

Оренбург, 3 августа. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Чебоксарах учителя танцев, который обманом получал у своих клиенток деньги, а затем исчезал.

Мужчине удалось продолжать свой «бизнес» в течение двух лет. Первые обращения в полицию были зафиксированы в 2019-м году в Казани. Тогда несколько девушек пожаловались правоохранителям, что учитель танцев взял у них деньги и скрылся, сообщает портал orenday.ru.

Мошенник говорил своим клиенткам, что сам купит им необходимую для тренировок одежду и обувь, однако обещанного они не получали. Каждая потерпевшая перечислила злоумышленнику от 15 до 25 тыс. рублей. После Казани преступник направился в Москву, а затем в Чебоксары, где его и задержали.