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NZZ: один маневр российских подлодок может нарушить систему коммуникаций НАТО
Армия
NZZ: один маневр российских подлодок может нарушить систему коммуникаций НАТО
Федеральное агентство новостей

Берн, 3 августа. Атлантический океан скрывает под толщей воды серьезную уязвимость НАТО, которой легко может воспользоваться российский флот, пишет Neue Zürcher Zeitung.

Аналитики швейцарского издания обратили внимание на то, что ВМФ России делает в последнее время особую ставку на субмарины. В составе Министерства обороны России даже имеется профильное подразделение, занимающееся глубоководными исследованиями. Эта структура, по мнению авторов, является источником всех будущих бед Североатлантического альянса.

Дело в том, что один маневр российских субмарин может оставить западный военный блок без связи. На дне Атлантического океана пролегают крайне важные для НАТО оптоволоконные кабели, через которые проходят 9% трансконтинентального трафика. Эти каналы производительнее и надежнее спутниковых, но в то же время являются слабым местом Альянса.

В NZZ также отметили, что в распоряжении ВМФ РФ уже имеется субмарина, способная на диверсионные глубоководные операции. Речь идет об атомной подлодке АС-31, которая может погружаться на глубину до 6000 метров. Для сравнения, средняя глубина Атлантического океана — 3736 метров.

Ранее в Британии заявили, что неожиданные маневры российских АПЛ в Атлантике застали НАТО врасплох. На этом фоне ВМС США приступили к масштабным учениям, которые пройдут сразу в двух океанах, пишет сайт 360tv.ru.

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россия нато вмф рф
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