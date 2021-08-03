Стало известно, как месяц комы повлиял на внешность МакSим

Москва, 3 августа. Менеджер популярной певицы МакSим Маргарита Соколова впервые рассказала о том, как выглядит артистка после месяца в коме.

После долгого ожидания поклонников певицы наконец порадовали — звезду вывели из состояния искусственной комы, после чего она чувствует себя намного лучше. Ее официальные представители даже смогли с ней пообщаться. Соколова рассказала, что делиться кадрами не будет, но может честно отметить, что тяжелое состояние никак не отразилось на внешности МакSим.

«Перемен во внешности нет: она все такая же, похожая на певицу МакSим. Все такая же прекрасная, красивая, молодая», — рассказала менеджер исполнительницы в интервью изданию News.ru.

Соколова подчеркнула, что уже сейчас можно спокойно говорить о том, что тяжелый этап миновал. Впереди Максимову ждет сложный период восстановления, но ее жизни ничего больше не угрожает.

Ранее ясновидящий Яромир предсказал, что артистка придет себя именно в это время. Поэтому корреспонденты ФАН решили связаться с ним еще раз и узнать, сможет ли певица вернуться на сцену. По словам экстрасенса, перенесенная болезнь никак не повлияет на ее голос.