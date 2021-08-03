Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 21:45
21:37
Политика
Солонников объяснил, будет ли Литва стрелять по мигрантам из Белоруссии
21:33
Общество
Крымчанам пообещали, что борщ больше не будет таким дорогим
21:30
Общество
Технолог поделилась тонкостями выращивания и обработки лаванды в Крыму
21:29
Шоу-бизнес
Главврач больницы в Коммунарке гордится лечащими МакSим докторами
21:26
Происшествия
Видео драки двух американцев на борту самолета опубликовали в Сети
21:24
Политика
Как изменится политический ландшафт Армении после победы Пашиняна, обсудят в «Патриоте»
21:22
Шоу-бизнес
Фанаты пришли в замешательство из-за изменений во внешности Козловского
21:19
Общество
Полицейский стал жертвой стрельбы рядом с Пентагоном
21:16
Происшествия
Бастрыкин потребовал отчет о ходе дела избитой под Волгоградом девочки
21:13
Общество
Аналитик Ульянов порекомендовал не обсуждать финансовые вопросы около смартфона
Все новости

Стало известно, как месяц комы повлиял на внешность МакSим

  /   Обновлено: 03 августа 2021 20:48
Общество
Стало известно, как месяц комы повлиял на внешность МакSим
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 3 августа. Менеджер популярной певицы МакSим Маргарита Соколова впервые рассказала о том, как выглядит артистка после месяца в коме.

После долгого ожидания поклонников певицы наконец порадовали — звезду вывели из состояния искусственной комы, после чего она чувствует себя намного лучше. Ее официальные представители даже смогли с ней пообщаться. Соколова рассказала, что делиться кадрами не будет, но может честно отметить, что тяжелое состояние никак не отразилось на внешности МакSим.

«Перемен во внешности нет: она все такая же, похожая на певицу МакSим. Все такая же прекрасная, красивая, молодая», — рассказала менеджер исполнительницы в интервью изданию News.ru.

Соколова подчеркнула, что уже сейчас можно спокойно говорить о том, что тяжелый этап миновал. Впереди Максимову ждет сложный период восстановления, но ее жизни ничего больше не угрожает.

Ранее ясновидящий Яромир предсказал, что артистка придет себя именно в это время. Поэтому корреспонденты ФАН решили связаться с ним еще раз и узнать, сможет ли певица вернуться на сцену. По словам экстрасенса, перенесенная болезнь никак не повлияет на ее голос.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Стало известно, как месяц комы повлиял на внешность МакSим
здоровье внешность макsим
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru