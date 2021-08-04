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Нутрициолог Писарева напомнила, как летом выбирать правильные арбузы и дыни
Общество
Нутрициолог Писарева напомнила, как летом выбирать правильные арбузы и дыни
pixabay.com  /  JillWellington

Август — традиционное время для продажи арбузов и дынь, при выборе которых нужно думать о безопасности и качестве продукта, напоминает россиянам Роспотребнадзор. Среди главных правил, например, не покупать плоды у торговцев вдоль дороги, ведь в таком случае вы рискуете получить пропитанный токсинами продукт, который точно не принесет пользы.

ФАН решил связаться с персональным нутрициологом Ириной Писаревой и узнать, что важно учесть при покупке таких товаров и кому следует осторожничать с употреблением сладких плодов.

«Конечно же, арбузы и дыни стоит покупать, когда наступает сезон, а это конец августа и начало сентября для тех, которые растут в нашей полосе России. Плод не должен быть поврежден и лучше не отрезать его «шапочку» чужим ножом, как это делают на рынках, чтобы не занести туда никаких микробов», — советует специалист.

Чтобы избежать пищевого отравления из-за нитратов, которые могут содержаться в арбузе, ни в коем случае нельзя есть плод, если от него исходит кислый запах, ведь в таком продукте уже начались процессы микробиологической порчи.

«При разрезе между зеленой шкуркой и мякотью должен быть белый цвет, в случае желтого там могут быть нитраты. Также нитратный арбуз при разрезе выглядит глянцевым, в хорошем же будут видны крупинки в мякоти. <…> После того, как вы разрезали арбуз, стоит его съесть в этот же день. И в течение дня в такую жару он должен храниться в холодильнике», — повторяет советы федерального ведомства эксперт.

Нутрициолог Писарева напомнила, как выбирать правильные арбузы и дыни
pixabay.com  / JillWellington

Несмотря на большое количество полезных веществ и микроэлементов, наслаждаться дынями и арбузами нужно тоже с умом, ведь и сахара в популярных летних плодах содержится в избытке. Поэтому людям, страдающим сахарным диабетом, Писарева советует быть аккуратными с подобными продуктами.

«Например, их нужно есть после основного приема пищи через 1-1,5 часа и отдельно от других фруктов и других продуктов вообще, иначе может быть вздутие и газообразование. Ни в коем случае нельзя сочетать арбуз с алкоголем, от которого он вступает в реакцию с метанолом и может спровоцировать воспаление печени», — подчеркивает нутрициолог.

Для среднестатистического взрослого человека суточной нормой будет 300-400 граммов мякоти арбуза или дыни. А вот тем, кто испытывает проблемы с почками, сердечно-сосудистой системой или желудочно-кишечным трактом, лучше уменьшить порцию или вовсе отказаться от сахарных плодов, подытоживает эксперт.

Ранее Ирина Писарева озвучила рекомендации по профилактике пищевых отравлений летом. Она посоветовала с опаской относиться к любимым нами суши и роллам, молочным продуктам и пирожным с кремом, а также не покупать в магазинах готовые салаты.

Нутрициолог Писарева напомнила, как выбирать правильные арбузы и дыни
Федеральное агентство новостей  / 

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