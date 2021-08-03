Политолог Ераносян: учения НАТО в Черном море создают реальную угрозу России

Севастополь, 3 августа. Военно-морские маневры НАТО в Черном море являются реальной угрозой национальной безопасности России. Об этом сообщил эксперт Бюро политического анализа Владимир Ераносян.

Политолог уверен, что военные корабли Альянса не просто участвуют в совместных с Украиной маневрах, а создают провокационные ситуации. Западные военные пытаются отследить российские истребители и то, как будет реагировать Москва на их угрозы применения систем ПВО возле полуострова Крым. НАТО прощупывает действия России в случае иностранного вторжения. Кроме этого, Альянс отрабатывает не только действия в море, но и выполняет задачи сухопутных сил, например, подготовку диверсионных групп.

«Это опасные корабли, поэтому они должны быть всегда под прицелом», — подчеркнул Ераносян.

Ранее сообщалось, что большинство военных кораблей стран НАТО так и не ушли из Черного моря. Они останутся в акватории для продолжения маневров в Болгарии. Руководитель института Черноморских стратегических исследований Украины Андрей Клименко подчеркнул, что в этих маневрах будет задействован греческий ракетный катер Daniolos.