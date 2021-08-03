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Депутат Аксаков назвал лучшую меру поддержки бизнеса
Экономика
Депутат Аксаков назвал лучшую меру поддержки бизнеса
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 3 августа. Российским властям следует поэтапно снизить НДС для бизнеса с 20% до 15%, считает глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его мнению, снижение налога на добавленную стоимость — лучшая поддержка предпринимателей. Однако делать это нужно поэтапно, подчеркнул парламентарий в беседе с URA.RU.

Аксаков предложил отменить возврат НДС для компаний, экспортирующих из России сырьевую продукцию. Он убежден, что поставки природных ресурсов не должны сопровождаться возвратом НДС.

«При этом отмена возврата НДС для сырьевых товаров будет стимулировать эти предприятия производить более глубокую переработку своих товаров и экспортировать уже готовое сырье, товары», — указал депутат, добавив, что страна сэкономит благодаря отмене возврата налога сотни миллиардов рублей.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин ранее выступил против повышения налогов в России. По его убеждению, в настоящий момент острой необходимости увеличивать фискальную нагрузку в стране нет.

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налоги ндс бизнес аксаков
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