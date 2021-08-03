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«Лента» сообщила о завершении сделки по покупке супермаркетов Billa
Экономика
«Лента» сообщила о завершении сделки по покупке супермаркетов Billa
2gis.ru  /  Лента, сеть гипермаркетов, Парковый проспект, 66 Пермь

Москва, 3 августа. Торговая сеть «Лента» закрыла сделку по приобретению супермаркетов «Билла Россия». Сумма покупки составила 225 млн евро, говорится в сообщении российской компании.

В результате этого «Лента» окажется вторым оператором супермаркетов в Москве и Подмосковье по числу своих магазинов. В течение года ретейлер намерен интегрировать в собственную розничную сеть 161 приобретенный супермаркет, инфраструктуру цепочек поставок, а также сотрудников «Билла Россия».

По состоянию на 30 июня 2021 года под руководством «Ленты» числилось 255 гипермаркетов и 151 супермаркет в 88 городах европейской части РФ.

Недавно сеть магазинов «Магнит» завершила сделку по приобретению группы «Дикси». Стоимость соглашения была оценена в 87,6 млрд рублей.

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сделка лента billa
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