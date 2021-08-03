Проценко заявил об эффективности вакцин против мутаций коронавируса

Москва, 3 августа. Распространение мутаций коронавирусной инфекции можно предотвратить с помощью вакцинации от COVID-19, считает врач Денис Проценко.

Современные противокоронавирусные препараты могут заблокировать распространение мутаций SARS-CoV-2. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Современные вакцины не утрачивают свою актуальность и для новых штаммов», — подчеркнул он.

Врач также отметил, что человечество научилось контролировать цитокиновый шторм и бороться с осложнениями, вызываемые заражением коронавирусной инфекцией. Кроме того, для воздействия на иммунитет начали использовать трансфузию гипериммунной антиковидной плазмы.

Вакцинация — эффективный способ формирования иммунитета к коронавирусу. Она позволяет в значительной степени снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге стартовала вакцинация с использованием однокомпонентного препарата «Спутник Лайт».