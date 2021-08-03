Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 21:45
21:37
Политика
Солонников объяснил, будет ли Литва стрелять по мигрантам из Белоруссии
21:33
Общество
Крымчанам пообещали, что борщ больше не будет таким дорогим
21:30
Общество
Технолог поделилась тонкостями выращивания и обработки лаванды в Крыму
21:29
Шоу-бизнес
Главврач больницы в Коммунарке гордится лечащими МакSим докторами
21:26
Происшествия
Видео драки двух американцев на борту самолета опубликовали в Сети
21:24
Политика
Как изменится политический ландшафт Армении после победы Пашиняна, обсудят в «Патриоте»
21:22
Шоу-бизнес
Фанаты пришли в замешательство из-за изменений во внешности Козловского
21:19
Общество
Полицейский стал жертвой стрельбы рядом с Пентагоном
21:16
Происшествия
Бастрыкин потребовал отчет о ходе дела избитой под Волгоградом девочки
21:13
Общество
Аналитик Ульянов порекомендовал не обсуждать финансовые вопросы около смартфона
Все новости

Добыча Ethereum оказалась прибыльнее майнинга биткоина

  /   Обновлено: 03 августа 2021 21:02
Экономика
Добыча Ethereum оказалась прибыльнее майнинга биткоина
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 августа. Майнинг альткоинов принес прибыль на уровне 1,03 млрд долларов в июле текущего года. При этом добытчики биткоина заработали 971,8 млн долларов.

Впервые в истории майнинг альткоинов оказался более прибыльным, чем добыча самой популярной криптовалюты. Биткоин-майнеры заработали 971,8 млн долларов в прошлом месяце, что на 16% больше относительно июньских показателей. Добыча Ethereum принесла 1,1 млрд долларов в июне, передает «Прайм»

В общей сложности выручка от производства биткоина и альткоина уменьшилась на 42% и 53% соответственно в июне. Снижение значения произошло на фоне крупнейшего в истории падения хешрейта, которое было спровоцировано ограничением майнинга на территории Китая.

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева ранее сообщила, что биткоин в настоящий момент не готовы назвать платежным средством в Международном валютном фонде. Прогноз директора по маркетингу «РОЙ Клуб» Сергея Ордина по курсу BTC представило издание «ФедералПресс».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Добыча Ethereum оказалась прибыльнее майнинга биткоина
биткоин майнинг альткоин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru