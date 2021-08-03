Добыча Ethereum оказалась прибыльнее майнинга биткоина

Москва, 3 августа. Майнинг альткоинов принес прибыль на уровне 1,03 млрд долларов в июле текущего года. При этом добытчики биткоина заработали 971,8 млн долларов.

Впервые в истории майнинг альткоинов оказался более прибыльным, чем добыча самой популярной криптовалюты. Биткоин-майнеры заработали 971,8 млн долларов в прошлом месяце, что на 16% больше относительно июньских показателей. Добыча Ethereum принесла 1,1 млрд долларов в июне, передает «Прайм»

В общей сложности выручка от производства биткоина и альткоина уменьшилась на 42% и 53% соответственно в июне. Снижение значения произошло на фоне крупнейшего в истории падения хешрейта, которое было спровоцировано ограничением майнинга на территории Китая.

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева ранее сообщила, что биткоин в настоящий момент не готовы назвать платежным средством в Международном валютном фонде. Прогноз директора по маркетингу «РОЙ Клуб» Сергея Ордина по курсу BTC представило издание «ФедералПресс».