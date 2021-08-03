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Бастрыкину доложили о расследовании уголовного дела об исчезновении тюменской школьницы

  /   Обновлено: 03 августа 2021 20:45
Происшествия
Бастрыкину доложили о расследовании уголовного дела об исчезновении тюменской школьницы
Пресс-служба СК РФ

Москва, 3 августа. Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в формате видеоконференции.

Участниками мероприятия стали первый заместитель прокуратуры, а также руководители подразделения центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов и образовательных организаций Следственного комитета России.

В очередной раз Бастрыкину предоставили доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после загадочного исчезновения в июне 2021 года школьницы из Тюмени. Председатель СК РФ поручил как можно тщательнее проработать все версии случившегося, а также обеспечить дальнейшее проведение поисковых мероприятий.

В частности, поручения по направлению криминалистического сопровождения даны Главному управлению криминалистики Следственного комитета России. Сотрудники ведомства продолжают тесно взаимодействовать с региональными специалистами. Расследование уголовного дела поставил на контроль центральный аппарат СК РФ.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль дело бийского маньяка.

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