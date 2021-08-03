Прокурор обвинил губернатора Нью-Йорка в сексуальных домогательствах женщин-коллег

Нью-Йорк, 3 августа. Завершено расследование в отношении губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. Выяснилось, что он домогался бывших и действующих женщин-коллег.

В расследовании было зафиксировано несколько эпизодов, когда глава штата пытался трогать, целовать и обнимать женщин, а также предлагать им интим. Одна из его жертв подала жалобу на домогательства с его стороны, после чего на нее стали давить другие коллеги, а потом и вовсе уволили с работы.

С прошлого года о таких инцидентах рассказывали еще семь пострадавших. Однако Эндрю Куомо продолжает отрицать их показания.